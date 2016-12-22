Трамп назвал дату публикации документов об убийстве Джона Кеннеди

Американский президент Дональд Трамп заявил, что секретные документы об убийстве экс-президент США Джона Кеннеди будут обнародованы 26 октября.

«Долгожданная публикация документов по Джону Фицджеральду Кеннеди состоится завтра [26 октября]. Очень интересно!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

О готовности рассекретить документы об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, который был застрелен в 1963 году, Трамп заявил на прошлой неделе.