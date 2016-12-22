СКР проверит информацию о смерти активиста «Солидарности» Строганова

На сайте Следственного комитета (СКР) появилось сообщение проверке информации о смерти мужчины, попавшего в больницу в результате черепно-мозговой травмы. Ранее лидер движения «Солидарность» Илья Яшин рассказал о смерти от удара по голове активиста движения и члена участковой избирательной комиссии Красносельского района Алексея Строганова.

«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации о смерти мужчины в одной из столичных больниц», — сообщили в ведомстве.

Старший помощник руководителя СК по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова не ответила на звонки РБК.

О смерти Строганова лидер «Солидарности» заявил накануне, 25 октября. Он рассказал, что активист пропал два месяца назад. Позднее выяснилось, что причиной его исчезновения стало то, что Строганов оказался в коме после получения черепно-мозговой травмы. По словам Яшина, Строганову нанесли удар по голове железной трубой.

В то же время, Дмитрий Белолипецкий, который, по его словам, дружил со Строгановым долгое время, в разговоре с РБК опроверг информацию о гибели Строганова в результате нападения. По его словам, активист был госпитализирован в середине августа, после празднования. «Они отмечали день строители, была попойка. Вроде Строганов развязно себя вел, что, впрочем, не сильно похоже на него. В итоге его уложили спать. Вся эта информация со слов тех, кто с ним пил. Меня там не было. Но такую же информацию мне сообщили в полиции. Может кто и избил, но про трубу придумали — это какой-то черт пихнул новость про это в Facebook. Это точно левая информация», — рассказал он РБК. По его словам, Строганова обнаружили возле подъезда дома, где проходило застолье, после чего отправили в больницу.