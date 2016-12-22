МВД Украины обвинило во взрыве в Киеве российские спецслужбы

Взрыв в Киеве, в котором пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, могли организовать российские спецслужбы. Об этом на своей странице в Facebook заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

В результате взрыва погиб один человек, еще трое, в том числе Мосийчук и находившийся рядом с ним политолог Виталий Бала, пострадали. Как уточнил Антон Геращенко, третьим пострадавшим стал охранник Мосийчука, личность погибшего устанавливается. Мощность взрыва он оценил в 1 кг в тротиловом эквиваленте. «Одна из версий следствия в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста», — заявил он. При этом он напомнил о гибели еще нескольких украинских политических деятелей в результате покушений. «Такая же участь в январе этого года была уготована и мне», — добавил он.

В январе 2017 года стало известно, что СБУ предотвратило покушение на Геращенко. Организаторами покушения были названы «российские агенты».

«Полиция и Служба Безопасности Украины приложит все усилия для раскрытия данного террористического акта. Проклятья и гибель врагам Украины!», — завершил Геращенко свое сообщение.

Лидер Радикальной партии Украины, в которой состоит Мосийчук, Олег Ляшко также обвинил в причастности к взрыву «вражеские спецслужбы». «Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией, у меня нет никаких сомнений. Очевидно, это работа вражеских спецслужб, потому что работали профессионально», — рассказал он. Ляшко потребовал от украинских правоохранительных органов провести тщательное расследование и обезвредить «диверсантов, действующих на Украине».

Ранее пресс-служба Мосийчука назвала произошедшее покушением на депутата. Взрыв произошел возле студии телеканала «Эспрессо».

Игорь Мосийчук в Верховной раде Украины представляет Радикальную партию Олега Ляшко. Ранее он являлся заместителем командира батальона «Азов».