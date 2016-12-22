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В Волгограде возбудили дело о гибели подростка в школе от ножевой раны
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В Волгограде возбудили дело о гибели подростка в школе от ножевой раны
Общество, 23:45
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В Волгограде возбудили дело о гибели подростка в школе от ножевой раны

Следственное управление СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело в связи со смертью 14-летнего подростка в одной из школ города, говорится в сообщении ведомства. На теле подростка было обнаружено ножевое ранение.

Тело подростка было найдено в туалете. Удар ножа пришелся ему в область сердца. «Известно, что школьник на специализированных учетах не состоял, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадал. Не было претензий и к его успеваемости. Педагоги характеризуют мальчика как неконфликтного ребенка», — уточнили в СКР. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным местного издания «V1.ru» инцидент произошел в школе № 85 имени Геннадия Лячина в Дзержинском районе Волгограда. Как утверждают учащиеся школы, погибший подросток несколько дней играл с ножом-бабочкой, выполняя с ним различные упражнения. Во время одного из них нож воткнулся ему в грудную клетку, после чего он убежал в туалет, где скончался до приезда медиков. Школьный фельдшер безуспешно пытался оказать ему помощь. «Все произошло на перемене перед шестым уроком. Мальчика нашли в туалете на втором этаже. Я проходил мимо туалета и меня попросили срочно позвать учителя физкультуры. К тому моменту на месте были уже почти все наши педагоги. Нас попросили разойтись по классам», — цитирует издание слова одного из учеников школы.

Нож, которым было нанесено ранение, был обнаружен рядом со зданием школы, на школьном дворе. Следователи проводят экспертизу, с целью установить точные обстоятельства смерти подростка.

Теги: уголовное дело , Волгоград , Дети , Школа
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