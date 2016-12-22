Диакон Кураев назвал «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда»

Диакон и богослов Андрей Кураев назвал «постыдной» позицию патрирха Кирилла и руководства РПЦ по фильму «Матильда». В интервью РБК он подверг критике затянувшееся молчание патриарха и преждевременную критику фильма.

«Постыдная [позиция]. С двух точек зрения — во-первых, не посмотрев фильм, не вняв мнению режиссера, отклонив его приглашение на просмотры, они дали и навязали свою ложную трактовку населению. Во-вторых, когда начались все эти насильственные действия, поджоги кинотеатров, из уст патриарха и его присных мы не услышали слов христианского осуждения. Патриарх об этом вообще ни слова не промолвил», — заявил Кураев.

Премьера «Матильды» Андрей Кураев, диакон (Видео: Телеканал РБК)

Особо обратил внимание диакон и на утверждения со стороны представителей патриархии о том, что фильм «не соответствует Уголовному кодексу». «Простите, вы христиане? Почему вы говорите на языке Уголовного кодекса? Скажите, это соответствует Евангелию? Вашей вере это соответствует или нет? Это самоустранение и постоянное нагнетание неприятия и розни — это огромная нравственная ошибка, и политическая тоже», — пояснил он свою позицию.

По мнению Кураева, нагнетание напряженности с обеих сторон вокруг фильма связано с несколькими причинами, в числе которых он назвал и тенденции последних лет в Православной церкви. «В патриархии это началось с 2012 года, с истории с «пуськами» (группа Pussy Riot. — РБК), когда патриарх решил, что церковь должна представлять собой еще одно силовое ведомство, которое не прощает», — утверждает Кураев.

Позицию патриархата он сравнил с политикой некоторых сект. «Любая порядочная секта, к примеру Свидетелей Иеговы обожает запугивать своих людей. «Кругом враги, война скоро начнется, завтра конец света, все против нас!». Такими запуганными людьми проще управлять. Это рецепт и государственной пропаганды, что нередко в нашей истории, в том числе и в современности. И этот рецепт взяла, по сути, на вооружение патриархия», — рассказал он.

Накануне в Москве прошел премьерный показ фильма «Матильда», посвященного отношениям наследника Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Во время показа фильма в кинотеатре «Октябрь» за нарушение общественного порядка были задержаны семь человек. ​Периметр здания был оцеплен службой охраны и полицейскими. В числе посетителей кинотеатра были лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат и певец Иосиф Кобзон и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В широкий прокат картина выйдет в российских кинотеатрах 26 октября.