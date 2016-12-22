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Диакон Кураев назвал «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда»
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Диакон Кураев назвал «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда»
Конфликт вокруг «Матильды», 23:18
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Диакон Кураев назвал «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда»

Диакон и богослов Андрей Кураев назвал «постыдной» позицию патрирха Кирилла и руководства РПЦ по фильму «Матильда». В интервью РБК он подверг критике затянувшееся молчание патриарха и преждевременную критику фильма.

«Постыдная [позиция]. С двух точек зрения — во-первых, не посмотрев фильм, не вняв мнению режиссера, отклонив его приглашение на просмотры, они дали и навязали свою ложную трактовку населению. Во-вторых, когда начались все эти насильственные действия, поджоги кинотеатров, из уст патриарха и его присных мы не услышали слов христианского осуждения. Патриарх об этом вообще ни слова не промолвил», — заявил Кураев.

Премьера «Матильды» Андрей Кураев, диакон
(Видео: Телеканал РБК)

Особо обратил внимание диакон и на утверждения со стороны представителей патриархии о том, что фильм «не соответствует Уголовному кодексу». «Простите, вы христиане? Почему вы говорите на языке Уголовного кодекса? Скажите, это соответствует Евангелию? Вашей вере это соответствует или нет? Это самоустранение и постоянное нагнетание неприятия и розни — это огромная нравственная ошибка, и политическая тоже», — пояснил он свою позицию.

По мнению Кураева, нагнетание напряженности с обеих сторон вокруг фильма связано с несколькими причинами, в числе которых он назвал и тенденции последних лет в Православной церкви. «В патриархии это началось с 2012 года, с истории с «пуськами» (группа Pussy Riot. — РБК), когда патриарх решил, что церковь должна представлять собой еще одно силовое ведомство, которое не прощает», — утверждает Кураев.

Позицию патриархата он сравнил с политикой некоторых сект. «Любая порядочная секта, к примеру Свидетелей Иеговы обожает запугивать своих людей. «Кругом враги, война скоро начнется, завтра конец света, все против нас!». Такими запуганными людьми проще управлять. Это рецепт и государственной пропаганды, что нередко в нашей истории, в том числе и в современности. И этот рецепт взяла, по сути, на вооружение патриархия», — рассказал он.

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Накануне в Москве прошел премьерный показ фильма «Матильда», посвященного отношениям наследника Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Во время показа фильма в кинотеатре «Октябрь» за нарушение общественного порядка были задержаны семь человек. ​Периметр здания был оцеплен службой охраны и полицейскими. В числе посетителей кинотеатра были лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат и певец Иосиф Кобзон и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В широкий прокат картина выйдет в российских кинотеатрах 26 октября.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: Патриарх Кирилл , «Матильда» , Андрей Кураев
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