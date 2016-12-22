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Украина подала к России иск в ЕСПЧ по событиям в Донбассе
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Украина подала к России иск в ЕСПЧ по событиям в Донбассе
Украинский кризис, 21:21
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Украина подала к России иск в ЕСПЧ по событиям в Донбассе

Украина подала новый иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил министр юстиции страны Павел Петренко. Об этом сообщает «Корреспондент.net». По словам министра, Украина подала «большую юридическую позицию», которая содержит показания свидетелей и «дополнительные доказательства» по событиям в Донбассе в 2014 году. «Неделю назад закончился срок, мы уложились», — сообщил Петренко.

Министр объяснил, что следующим этапом станет определение ЕСПЧ процессуального графика рассмотрения дела, в частности допроса свидетелей. «Мы сейчас подали по наиболее горячему этапу Донбасса — 2014 году — правовую позицию», — пояснил Петренко.

Петренко напомнил, что в начале весны Украина подала в ЕСПЧ правовую позицию по иску Украины против России по Крыму.

​Министр добавил, что ведомство также готовит дела по Крыму, ситуации в Донбассе в 2015 и 2016 годах и о «похищении детей». Как отметил Петренко, Украина ведет «большую судебную войну» против России.

В конце сентября Киев заявил о намерении подать в суд на Россию за строительство Керченского моста, которое, по мнению украинской стороны, наносит «экологический ущерб».

Теги: иск , Россия , ЕСПЧ , Украина , Донбасс
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