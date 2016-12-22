Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,01 57,57 EUR Нал. 68,46 67,79 USD Бирж. 57,80 +0,18 EUR Бирж. 68,24 +0,41 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5511,39 -12,01 ММВБ 2049,48 -0,60% РТС 1118,13 -0,79% Brent 58,11 -0,72% DJIA 23276,75 -0,70% Nasdaq 6550,00 -0,73% FTSE 7447,21 -1,05%
Минтранс рассказал о разработке мер против дефицита хлеба в Петербурге
Лента новостей
Бинбанк нарушил все нормативы достаточности капитала в сентябре 20:23, Финансы Саакашвили обжалует в суде лишение его гражданства Украины 20:03, Политика Инициатор освобождения лидеров меджлиса поблагодарил Путина 19:58, Политика Heineken зафиксировал рост продаж пива в России на двузначную величину 19:42, Бизнес Президент Германии рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией 19:40, Политика Из бюджета исчезло 47 млрд руб. от «Роскосмоса» 19:28, Экономика Билл Клинтон обвинил Россию в «атаке на всю систему» США 19:27, Политика Три российских теннисиста сыграют на молодежном Итоговом турнире АТР 19:25, Спорт СК завел дело на бывшего главу дагестанского филиала «Почты России» 19:18, Общество Главным политконсультантом Собчак стал Станислав Белковский 19:18, Политика Продавец VIP-лож на ЧМ-2018 объяснил разрыв контракта на их обслуживание 19:09, Бизнес Правительство предложило индексировать пенсии следователей и прокуроров 19:09, Общество Госдума поддержала законопроект об ограничении партийных взносов 19:05, Политика Суд во Владивостоке дал чемпиону мира по панкратиону девять лет тюрьмы 19:04, Общество В больнице рассказали о выписке Джигарханяна 19:00, Общество Стоимость бумаг банка Тинькова превысила цену на момент IPO 18:58, Финансы В «Лужниках» открыли памятник хоккеисту Валерию Харламову 18:42, Общество В чем главная цель изменений в долевом строительстве 18:38, Недвижимость Законопроект о призыве «ограниченно годных» прошел первое чтение в Думе 18:33, Общество Rendez-Vous купит у семьи Гуцериевых — Шишханова землю в Москве 18:33, Бизнес В Эрмитаже к годовщине революции заведут остановленные сто лет назад часы 18:22, Общество Умер один из основателей рок-н-ролла Фэтс Домино 18:08, Общество «Касперский» сообщил о скачанном в США файле связанных с АНБ хакеров 18:03, Политика Жителю Брянской области дали три года за разговоры с пограничником 17:59, Общество Титов попросил не давать ЦБ право запрещать банкирам уезжать из России 17:59, Бизнес Верховный суд ужесточил приговор убийце Героя России Нурбагандова 17:52, Общество Полиция Австрии объявила о задержании «пакистанского мясника» 17:43, Общество Appleby Global допустила факт кражи данных клиентов бермудских офшоров 17:30, Финансы
Минтранс рассказал о разработке мер против дефицита хлеба в Петербурге
Политика, 20:47
0
Минтранс рассказал о разработке мер против дефицита хлеба в Петербурге

Минтранс сообщил о мерах, которые предпринял для того, чтобы не допустить нехватку вагонов для мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. Соответствующее сообщение ведомства поступило в РБК.

Бороться с нехваткой вагонов  Минтранс решил установкой приоритетной очередности ремонта вагонов-зерновозов, говорится в сообщении ведомства. 

Для того, чтобы решить проблему с нехваткой вагонов, транспортное ведомство предлагает продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, которые ответственны за оформление фитосанитарных документов на железнодорожные перевозки зерна. Это позволит не прекращать отгрузки зерна по выходным, считают в Минтрансе.

Кроме того, считают в ведомстве, этот шаг позволит освободить примерно 20% парка вагонов-зерновозов. Сейчас суточная погрузка зерновых грузов в выходные снижается почти на 53% по сравнению с с буднями, подсчитали там.

Также министерство предложило принять поправки в закон, которые установят штрафы за простой вагонов для грузоотправителей на станциях выгрузки.

О том, что мукомольные предприятия Санкт-Петербурга столкнулись с нехваткой вагонов для транспортировки зерна и опасаются остановки производственных мощностей, стало известно накануне из письма мэра Петербурга Георгия Полтавченко вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Копия письма оказалась в распоряжении газеты ​«Коммерсантъ».

Газета также указывала, что с нехваткой вагонов столкнулись Петербургский мельничный комбинат (ПМК) и Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова (ЛКХП), входящие в «Аладушкин Групп» Александра Аладушкина, и госпредприятие «Продовольственный фонд».

В Минтрансе сообщили, что за 24 октября для петербургских ОАО «ЛКХП Кирова», Санкт-Петербургское ГУП «Продовольственный фонд» и ПАО «ПМК» было погружено для отправки 394 вагона.

Всего же по России за этот период погружено более 28 тыс. вагонов-зерновозов. «Из них 10 тыс. 895 вагонов — на внутренний рынок», — уточнили в Минтрансе.

Всего, по данным транспортного ведомства, ежесуточно на путях необщего пользования простаивают дольше 10 суток более 700 вагонов (в портах, на станциях погрузки и выгрузки).

Теги: поставки , Санкт-Петербург , Минтранс , зерно , Россельхозадзор
Главное
Из бюджета исчезло 47 млрд руб. от «Роскосмоса» Экономика
Материалы по теме
Минсельхоз опроверг сообщения о возможном дефиците хлеба в Петербурге Общество
СМИ узнали о письме Полтавченко о возможном дефиците хлеба в Петербурге Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку