Минтранс рассказал о разработке мер против дефицита хлеба в Петербурге

Минтранс сообщил о мерах, которые предпринял для того, чтобы не допустить нехватку вагонов для мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. Соответствующее сообщение ведомства поступило в РБК.

Бороться с нехваткой вагонов Минтранс решил установкой приоритетной очередности ремонта вагонов-зерновозов, говорится в сообщении ведомства.

Для того, чтобы решить проблему с нехваткой вагонов, транспортное ведомство предлагает продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, которые ответственны за оформление фитосанитарных документов на железнодорожные перевозки зерна. Это позволит не прекращать отгрузки зерна по выходным, считают в Минтрансе.

Кроме того, считают в ведомстве, этот шаг позволит освободить примерно 20% парка вагонов-зерновозов. Сейчас суточная погрузка зерновых грузов в выходные снижается почти на 53% по сравнению с с буднями, подсчитали там.

Также министерство предложило принять поправки в закон, которые установят штрафы за простой вагонов для грузоотправителей на станциях выгрузки.

О том, что мукомольные предприятия Санкт-Петербурга столкнулись с нехваткой вагонов для транспортировки зерна и опасаются остановки производственных мощностей, стало известно накануне из письма мэра Петербурга Георгия Полтавченко вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Копия письма оказалась в распоряжении газеты ​«Коммерсантъ».

Газета также указывала, что с нехваткой вагонов столкнулись Петербургский мельничный комбинат (ПМК) и Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова (ЛКХП), входящие в «Аладушкин Групп» Александра Аладушкина, и госпредприятие «Продовольственный фонд».

В Минтрансе сообщили, что за 24 октября для петербургских ОАО «ЛКХП Кирова», Санкт-Петербургское ГУП «Продовольственный фонд» и ПАО «ПМК» было погружено для отправки 394 вагона.

Всего же по России за этот период погружено более 28 тыс. вагонов-зерновозов. «Из них 10 тыс. 895 вагонов — на внутренний рынок», — уточнили в Минтрансе.

Всего, по данным транспортного ведомства, ежесуточно на путях необщего пользования простаивают дольше 10 суток более 700 вагонов (в портах, на станциях погрузки и выгрузки).