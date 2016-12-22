Инициатор освобождения лидеров меджлиса поблагодарил Путина

Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев и инициатор освобождения двух крымских татар — лидеров организации «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещена в России) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова поблагодарил президента Владимира Путина за их помилование, передает «РИА Новости».

Аблаев заявил, что муфтият пытался добиться освобождения татар. «Однако не все получалось так, как мы хотим. Мы признательны президенту России Владимиру Владимировичу, что наше обращение не осталось без внимания и Чийгоз с Умеровым на свободе», — добавил муфтий.

Президент Украины Петр Порошенко ранее в среду поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в освобождении Чийгоза и Умерова. Председатель ЦИК курултая крымско-татарского народа заявил РБК, что «все произошло в рамках договоренности между Путиным и Эрдоганом».

Об освобождении осужденных в России Чийгоза и Умерова из заключения и передаче их Турции ранее сообщили глава меджлиса Мустафа Джемилев и адвокат Умерова Николай Полозов. Их выдали Турции.

Зампредседатель крымского меджлиса Ахтем Чийгоз был арестован в январе 2015 года. В сентябре 2017 года суд признал его виновным в организации беспорядков у стен парламента Крыма в феврале 2014 года и приговорил к восьми годам лишения свободы.

Позже Симферопольский районный суд приговорил замглавы крымского меджлиса Ильми Умерова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.