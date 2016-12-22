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Саакашвили обжалует в суде лишение его гражданства Украины
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Саакашвили обжалует в суде лишение его гражданства Украины
Украинский кризис, 20:03
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Саакашвили обжалует в суде лишение его гражданства Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил из администрации президента Украины документы о лишении его гражданства и намерен подать в суд на Миграционную службу Украины за лишение его украинского гражданства, сообщает канал NewsOne.

Политик заявил, что намерен идти в суд «сегодня или завтра».​ «Мы будем обжаловать лишение меня гражданства», — сказал Саакашвили.

Выгодный протест: почему продолжается акция Саакашвили в Киеве
Политика

Саакашвили провел ночь с 24 на 25 октября в палатке перед зданием Верховной рады в Киеве. До этого, 24 октября украинские власти отказали политику в политическом убежище. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, таким образом, сняты препятствия для экстрадиции Саакашвили по запросу Грузии как не имеющего украинского гражданства. 22 октября были депортированы три сторонника Саакашвили. Политик обвинил президента Украины Петра Порошенко в их похищении.

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года указом президента Петра Порошенко. Основанием для лишения гражданства Миграционная служба страны назвала то, что Саакашвили не указал информацию о наличии у него судимости. Против политика в Грузии возбуждено несколько уголовных дел о коррупции и применении силовых мер к оппозиции. Грузинского гражданства Саакашвили лишили в 2015 году.

В сентябре политик при помощи сторонников смог прорваться через польско-украинскую границу. С 17 октября в Киеве проходит акция протеста Саакашвили политика.

Теги: суд , Украина , гражданство , Михаил Саакашвили
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