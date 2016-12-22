Суд во Владивостоке дал чемпиону мира по панкратиону девять лет тюрьмы

Ленинский районный суд Владивостока приговорил Багоме Никабагамаева, чемпиона мира по панкратиону (олимпийский вид единоборств), к девяти годам исправительной колонии строгого режима за вымогательство в особо крупном размере. Об этом сообщает ​пресс-служба Генпрокуратуры в Telegram.

Спортсмен осужден по п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, а именно требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере).

Летом 2013 года Никабагамаев неоднократно требовал от двух предпринимателей, которые занимаются крупным цветочным бизнесом, передать ему около 6,5 млн руб. В противном случае он грозил применить силу. Зная о том, что вымогатель — победитель боев без правил и чемпион мира по панкратиону, потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, обратились в правоохранительные органы.

Во время последней встречи в одном из кафе Владивостока один из потерпевших передал спортсмену 100 тыс. руб., после чего злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ленинский районный суд Владивостока 12 октября 2016 года приговорил Никабагамаева к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. руб., сообщал местный портал VL.ru. В середине апреля адвокат обвиняемого Виталий Соколов обжаловал приговор, после чего дело было отправлено на новое рассмотрение.

По данным «Коммерсанта», 27-летний уроженец Дагестана Багама Никабагамаев является неоднократным победителем соревнований Дальневосточной ассоциации современного панкратиона в весовой категории 77 кг. За последние годы он два раза побеждал в Кубке мэра в Хабаровске — в 2010 году и в 2013 году. Также он побеждал в турнире «Ударная лига», на международных соревнованиях и на соревнованиях во Владивостоке и Благовещенске.

Багама Никабагамаев имеет титул чемпиона Дальнего Востока по вольной борьбе.