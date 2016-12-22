В Эрмитаже к годовщине революции заведут остановленные сто лет назад часы

В Эрмитаже в ночь на 26 октября заведут часы, которые остановили сто лет назад, когда арестовали временное правительство в знак осуществления революции в России. Об этом заявил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский, передает «РИА Новости».

Часы, которые были остановлены в ночь на 26 октября 1917 года, находятся в Белой столовой Эрмитажа. Их стрелки до сих пор показывают 2 часа 10 минут.

В 1917 году Россия еще жила по юлианскому календарю. На григорианский календарь страна перешла только в 1918 году.

Выставка «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь» приурочена к 100-летию революции. Торжественное открытие состоялось 25 октября.

«Вы увидите выставку и, я думаю, будете тронуты и восхищены», — сказал директор музея. «Это не совсем выставка — это «говорящий» дворец», — подчеркнул Пиотровский.

Выставка развернута почти во всех парадных залах музея. На ней представлены более чем 250 экспонатов из коллекций Эрмитажа, Государственного архива России, Военно-исторического Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Военно-медицинского музея, Государственного музея-заповедника «Павловск», Музея Фаберже и Русского национального музея. Также на выставке можно будет увидеть предметы из частных собраний. В Концертном зале будет рассказано об Эрмитаже во время революции 1917 года и о Зимнем дворце после «штурма». В этом же зале будет представлен двойной портрет императора Николая II и В.И.Ленина из средней общеобразовательной школы №206 Центрального района Санкт-Петербурга.