Полиция Австрии объявила о задержании «пакистанского мясника»

Федеральная криминальная полиция Австрии задержала человека, подозреваемого властями Пакистана в убийстве 70 человек. Исламабад внес его в список самых разыскиваемых людей, в стране его называют «пакистанским мясником», говорится в сообщении на сайте австрийской криминальной полиции. Пакистан объявил его в розыск по линии Интерпола.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию, что разыскиваемый перемещается между Венгрией и Австрией. Власти двух стран смогли установить его точное местонахождение, подозреваемый находился в венгерском городе Бой, где он проживал среди нелегальных мигрантов.

«Я поздравляю австрийских следователей с этим успехом», — заявил министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка.

В криминальной полиции отметили, что в ближайшие дни будет принято решение о выдаче задержанного пакистанским властям.

В сентябре суд в Австрии одобрил экстрадицию в Россию Аслана Гагиева, которого в Москве подозревают в организации преступной группы, которая с 2004 года убила 60 человек. Он был задержан в середине января, с тех пор шли судебные тяжбы о его выдаче.