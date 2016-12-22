Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,88 57,43 EUR Нал. 68,21 67,63 USD Бирж. 57,63 +0,01 EUR Бирж. 68,10 +0,27 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 5500,00 -23,40 ММВБ 2058,72 -0,15% РТС 1125,66 -0,12% Brent 58,45 -0,14% DJIA 23390,81 -0,22% Nasdaq 6585,14 -0,20% FTSE 7483,14 -0,58%
Полиция Австрии объявила о задержании «пакистанского мясника»
Лента новостей
Съезд откладывается: как идет подготовка к конгрессу народов Сирии 17:28, Политика Названы самые удобные для безвизовых путешествий по миру паспорта 17:11, Общество СК завел дело против не лечившей ребенка матери в Пермском крае 17:09, Общество Путин поручил проработать замену механизма долевого строительства 17:04, Недвижимость Армен Джигарханян обратился в полицию с заявлением о краже паспорта 16:55, Общество Депутаты из Петербурга попросили СК допросить ресторатора Пригожина 16:54, Общество В Петербурге тюремного врача обвинили в халатности после смерти пациентки 16:48, Общество Рашкин потребовал от ФСБ и Генпрокуратуры проверить слова Собчак о Крыме 16:40, Политика «Справедливая Россия» передала мандат ставшего губернатором депутата 16:38, Общество Порошенко поблагодарил Эрдогана за освобождение «героев» из меджлиса 16:30, Политика Экс-председателя Нацбанка Абхазии арестовали из-за хищения денег у Этуша 16:17, Общество Amnesty сравнила этапирование заключенных в России с пытками 15:44, Общество Власти Москвы согласовали проведение «Русского марша» 4 ноября 15:43, Политика Машина упала в пруд на юго-западе Москвы 15:36, Общество Путин нашел объяснение задолженностям по зарплате 15:25, Общество Памфилова назвала «бесполезным» обращение Жириновского по Собчак 15:18, Политика Осужденных в России заместителей главы крымского меджлиса выдали Турции 15:17, Политика Власти Иерусалима разрешили построить 176 домов в палестинском квартале 15:15, Общество Без преемника: чем закончился съезд Компартии Китая 15:14, Политика В Петербурге прошли масштабные обыски по делу о хищении 4 млрд руб. 15:02, Общество Экс-солистка Crystal Castles обвинила сооснователя группы в изнасиловании 14:58, Общество Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных 14:53, Общество Роскачество обнаружило в клюквенных морсах морковь вместо ягод 14:52, Общество Матвиенко допустила возвращение графы «против всех» в бюллетени 14:51, Политика Кроссовер BMW X2 рассекретили до официальной премьеры 14:35, Авто В Кремле не увидели причин праздновать столетие Октябрьской революции 14:34, Политика В ЦБ зафиксировали атаки вируса Bad Rabbit на российские банки 14:12, Технологии и медиа Джулианна Мур заявила о попытках домогательства со стороны Джеймса Тобэка 13:57, Общество
Полиция Австрии объявила о задержании «пакистанского мясника»
Общество, 17:43
0
Полиция Австрии объявила о задержании «пакистанского мясника»

Федеральная криминальная полиция Австрии задержала человека, подозреваемого властями Пакистана в убийстве 70 человек. Исламабад внес его в список самых разыскиваемых людей, в стране его называют «пакистанским мясником», говорится в сообщении на сайте австрийской криминальной полиции. Пакистан объявил его в розыск по линии Интерпола.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию, что разыскиваемый перемещается между Венгрией и Австрией. Власти двух стран смогли установить его точное местонахождение, подозреваемый находился в венгерском городе Бой, где он проживал среди нелегальных мигрантов.

«Я поздравляю австрийских следователей с этим успехом», — заявил министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка.

В криминальной полиции отметили, что в ближайшие дни будет принято решение о выдаче задержанного пакистанским властям.

В сентябре суд в Австрии одобрил экстрадицию в Россию Аслана Гагиева, которого в Москве подозревают в организации преступной группы, которая с 2004 года убила 60 человек. Он был задержан в середине января, с тех пор шли судебные тяжбы о его выдаче. 

Теги: Австрия , задержание , Пакистан , серийный убийца
Главное
Порошенко поблагодарил Эрдогана за освобождение «героев» из меджлиса Политика
Материалы по теме
Суд в Австрии одобрил экстрадицию в Россию обвиняемого в 60 убийствах Общество
В Австрии задержали девять входивших в ОПГ чеченцев-беженцев Общество
В Боснии и Герцеговине задержали разыскиваемого Интерполом россиянина Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку