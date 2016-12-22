Верховный суд ужесточил приговор убийце Героя России Нурбагандова

Верховный суд России ужесточил приговор Азизу Джамалутдинову — участнику банды, которая в 2016 году расстреляла в Дагестане Героя России Магомеда Нурбагандова, сообщает Генеральная прокуратура.

«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ в октябре 2017 года … приговор изменен, по совокупности преступлений окончательно назначено 20 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении ведомства в официальном канале в Telegram.

В августе 2017 года Джамалутдинов был осужден на 17 лет колонии строгого режима по ст. 317, ч. 2 ст. 208, ч.1 ст. 209 и другим статьям УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании, создание банды, посягательство на жизнь сотрудника полиции и иные преступления), однако Генпрокуратура сочла наказание слишком мягким и ходатайствовала о его ужесточении.

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов был сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии по городу Каспийску. В июле 2016 года его застрелили в лесу близ дагестанского селения Сергокала. В то же время был убит и его брат Абдурашид.

СКР установил, что перед совершением убийства преступники, «действуя с особым цинизмом», требовали от Нурбагандова «призвать своих коллег под видеозапись уйти с работы». Росгвардеец отказался и перед смертью обратился к коллегам с просьбой продолжить работу.



«Преступник, направив пистолет на Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: «Работайте, братья». После этих слов боевик застрелил Нурбагандова», — приводит слова росгвардейца Генпрокуратура. ​

В 2015–2016 годах Азиз Джамалутдинов был членом банды, созданной Магомедом Халимбековым. Банда действовала в городе Избербаше и прилегающих к нему районах Дагестана. Правоохранительные органы установили и задержали всех ее участников, однако шестеро из них оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы. ​

Второй задержанный живым член банды Артур Бекболатов оказался тем, кто снимал убийство на телефон. Он был приговорен к 24 годам колонии строгого режима, в то время как Генпрокуратура настаивала на пожизненном.

В сентябре 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России​ лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову.