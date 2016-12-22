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СК завел дело против не лечившей ребенка матери в Пермском крае
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СК завел дело против не лечившей ребенка матери в Пермском крае
Общество, 17:09
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СК завел дело против не лечившей ребенка матери в Пермском крае

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в отношении женщины, не лечившей своего ребенка, из-за чего тот умер, говорится в сообщении ведомства.

28-летняя жительница города Краснокамска Пермского края с июня 2014 года по август 2017 года «свои родительские обязанности по охране здоровья ребенка должным образом не осуществляла»: она не контролировала, принимает ли ее малолетний сын необходимые лекарства, и не водила его на прием ко врачам. По версии следствия, из-за этого болезнь прогрессировала, и ребенок умер 14 августа этого года.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона передает, что ребенок был ВИЧ-инфицированным.

Руководитель пресс-службы СК по Пермскому краю Ирина Незнамова в ответ на запрос РБК заявила, что закон не позволяет следователям разглашать диагноз ребенка.

Неделей ранее следователи в Пензенской области начали проверку из-за отказа диспетчера отправить карету скорой помощи к ребенку, пострадавшему в ДТП 12 октября. СК завел дело по ч. 2 ст. 124 УК (неоказание помощи ребенку).

Теги: Следственный комитет , Пермский край , смерть ребенка
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