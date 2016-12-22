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Appleby Global допустила факт кражи данных клиентов бермудских офшоров
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Appleby Global допустила факт кражи данных клиентов бермудских офшоров
Атаки хакеров, 17:30
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Appleby Global допустила факт кражи данных клиентов бермудских офшоров

Хакеры могли похитить данные клиентов офшоров на Бермудских островах после кибератаки в 2016 году. Об этом говорится в заявлении юридической консалтинговой компании Appleby Global, обслуживающей клиентов бермудских офшоров.

В компании отметили, что их обязанностью является «защита данных клиентов», поэтому Appleby Global пересмотрела подходы к обеспечению кибербезопасности и доступу к данным после инцидента, который «произошел в прошлом году». «После того как были проведены соответствующие мероприятия, а их результаты протестированы командой Forensics (ИТ-компания, занимающаяся, в том числе, вопросами обеспечения кибербезопасности. — РБК), мы уверены в том, что данные наших клиентов находятся в безопасности», — говорится в сообщении компании.

Компания критикует информацию о незащищенности данных клиентов названных офшоров, которая появилась в бермудских и британских СМИ, в частности, в The Telegraph. В заявлении Appleby Global отмечает, что компания не застрахована от промахов, однако добавляет: «Когда мы находим ошибки, действуем быстро, чтобы исправить их, делаем соответствующие заявления властям».

Бермудские острова являются заморской территорией Великобритании. Согласно законодательству, острова являются офшором, благодаря чему являются одним из мировых финансовых центров. На Бермудских островах зарегистрированы более 6 тыс. иностранных компаний.

Теги: хакеры , Бермудские острова , кража данных , офшоры , Appleby Global
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