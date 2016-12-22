«Справедливая Россия» передала мандат ставшего губернатором депутата

«Справедливая Россия» на заседании президиума центрального совета партии решила, кому передать мандат депутата Госдумы Александра Буркова, который был назначен исполняющим обязанности губернатора Омской области. ​Об этом РБК сообщили в пресс-службе фракции справороссов в Госдуме.

«Мандат получит Дмитрий Ионин. Ему 32 года, он депутат Законодательного собрания Свердловской области VI и VII созывов в составе фракции», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что Ионин был основателем и сопредседателем совета общественной организации «За справедливое ЖКХ».

9 октября президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Омской области Виктора Назарова. Исполняющим его обязанности был назначен депутат Государственной думы от «Справедливой России» Александр Бурков.

Ранее осенью в рамках осенней ротации губернаторов сменились 11 глав регионов.