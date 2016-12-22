Власти Иерусалима разрешили построить 176 домов в палестинском квартале

Власти Иерусалима одобрили пополнение еврейского квартала Nof Zion в Восточном Иерусалиме 176 новыми домами. Об этом заявил заместитель мэра города Меир Турджем, сообщает издание The Times of Israel.
По данным газеты, до этого квартал состоял из 91 дома. Квартал Nof Zion находится в палестинском районе Джабер-аль-Мукаббар.
Reuters отмечает, что строительство новых домов в еврейском квартале палестинцы расценили как нарушение международного права. Новые дома почти на треть увеличат число евреев в указанном квартале.
В январе 2017 года Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах — Писгат-Зеев, Рамат-Шломо и Рамот — на востоке Иерусалима. Об этом сообщал телеканал Би-би-си. Палестинцы также осудили это решение.
Восточную часть Иерусалима Израиль захватил во время Шестидневной войны в 1967 году. Во время битвы за Старый город Израиль установил контроль над Храмовой горой и Стеной Плача. В Старом городе Иерусалима находятся еврейский, мусульманский, христианский и армянский кварталы. Палестинцы хотят сделать восточную часть Иерусалима своей столицей, Израиль настаивает на неделимости города.
Формально с 1967 года весь Иерусалим, включая святые места, полностью контролирует Израиль. Но контроль за мусульманскими святынями осуществляется при участии Иерусалимского исламского совета (ВАКФ). До 1993 года ВАКФ подчинялся иорданским властям, а после наблюдение за святынями перешло под юрисдикцию администрации Палестины.