Власти Иерусалима разрешили построить 176 домов в палестинском квартале

Власти Иерусалима одобрили пополнение еврейского квартала Nof Zion в Восточном Иерусалиме 176 новыми домами. Об этом заявил заместитель мэра города ​Меир Турджем, сообщает издание The Times of Israel.

По данным газеты, до этого квартал состоял из 91 дома. Квартал Nof Zion находится в палестинском районе Джабер-аль-Мукаббар.

Reuters отмечает, что строительство новых домов в еврейском квартале палестинцы расценили как нарушение международного права. Новые дома почти на треть увеличат число евреев в указанном квартале.

В январе 2017 года Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах — Писгат-Зеев, Рамат-Шломо и Рамот — на востоке Иерусалима. Об этом сообщал телеканал Би-би-си. Палестинцы также осудили это решение.

Восточную часть Иерусалима Израиль захватил во время Шестидневной войны в 1967 году. Во время битвы за Старый город Израиль установил контроль над Храмовой горой и Стеной Плача. В Старом городе Иерусалима находятся еврейский, мусульманский, христианский и армянский кварталы. Палестинцы хотят сделать восточную часть Иерусалима своей столицей, Израиль настаивает на неделимости города.

Формально с 1967 года весь Иерусалим, включая святые места, полностью контролирует Израиль. Но контроль за мусульманскими святынями осуществляется при участии Иерусалимского исламского совета (ВАКФ). До 1993 года ВАКФ подчинялся иорданским властям, а после наблюдение за святынями перешло под юрисдикцию администрации Палестины.