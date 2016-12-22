Экс-солистка Crystal Castles обвинила сооснователя группы в изнасиловании

Основательница и экс-солистка группы Crystal Castles Элис Гласс (имя при рождении Маргарет Осборн) обвинила сооснователя группы Итана Кэта (Клаудио Палмьери) в изнасиловании, сообщает журнал Vulture.

По словам Гласс, она подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны Кэта в течение десяти лет. Все началось, когда ей было 15 лет.

«Он контролировал все, что я делала, не разрешал мне иметь собственный телефон или кредитную карту. Он решал, с кем мне дружить, читал мои личные письма, ограничивал доступ к социальным сетям», — сообщила Гласс.

По словам девушки, Кэт часто ругался и кричал на нее, говоря, что люди приходят на их концерты только из-за его музыки. Он также часто запирал ее в комнатах. «Он заставил меня заняться с ним сексом, пригрозив выгнать из группы за отказ», — заявила девушка. По ее словам, из-за этого ее на протяжении нескольких лет преследовали суицидальные мысли, она боялась говорить о произошедшем, пока не увидела последние публикации в СМИ о домогательствах и насилии в шоу-бизнесе.

В ответ Кэт заявил, что возмущен и обижен словами Гласс, рассказал журналу Pitchfork его адвокат.​ «Ее история — чистая выдумка. К счастью, есть много свидетелей, которые могут подтвердить, что я никогда не применял насилия к Элис», — передал слова музыканта его защитник.

Тема домогательств стала актуальной после секс-скандала с участием голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Газета The New York Times 5 октября опубликовала интервью актрисы Эшли Джадд, в котором она рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна.

Позднее более 40 женщин рассказали о случаях домогательств со стороны Вайнштейна. После этого его уволили из собственной компании The Weinstein Company 9 октября. Совет директоров компании 16 октября начал переговоры о ее продаже. Вайнштейна также исключили из Американской киноакадемии и лишили членства в Британском институте кино. Жена Вайнштейна подала на развод. Сам Вайнштейн извинился за то, «как вел себя с коллегами в прошлом», и попросил у них прощения.