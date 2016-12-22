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Памфилова назвала «бесполезным» обращение Жириновского по Собчак
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Памфилова назвала «бесполезным» обращение Жириновского по Собчак
Выборы президента России, 15:18
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Памфилова назвала «бесполезным» обращение Жириновского по Собчак

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не рассматривает жалобы против тех, кто заявил о намерении участвовать в выборах президента России, пока избирательная кампания не объявлена официально. Об этом заявила журналистам председатель комиссии Элла Памфилова, комментируя информацию о намерении ЛДПР пожаловаться в ЦИК на Ксению Собчак, передает «РИА Новости».

«Никому не запрещено в стране вести активную политическую деятельность в форме, не противоречащей закону. Активная политическая деятельность может быть в разных формах. Главное, чтобы это не противоречило закону. Поэтому в ЦИК обращаться бесполезно», — отметила Памфилова. Полномочия комиссии начинаются после публикации решения Совета Федерации о начале избирательной кампании, а то, что происходит за рамками избирательной кампании, это не по части комиссии.

«Если кто-то нарушает, по их мнению, закон, то у них есть право обратиться в соответствующие органы, в судебные или другие, но только не в ЦИК», — заключила глава Центризбиркома.

​Ранее в среду агентство сообщало, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о планах партии направить обращение в ЦИК в связи с тем, что Ксения Собчак начала вести избирательную кампанию до официального объявления президентских выборов в стране.

«Выборы объявят в середине декабря, после декабря пойдут съезды партии, самовыдвиженцы соберут подписи, когда всех зарегистрируют, вот в середине января, пожалуйста, делайте заявления, ведите пропаганду и агитацию», — пояснил Жириновский. Также он призвал «посадить на пять лет» Ксению Собчак за ее слова о том, что она считает Крым территорией Украины. Ранее глава ЛДПР называл Собчак «подставным кандидатом».

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года, а избирательная кампания должна начаться уже в декабре этого года. Ксения Собчак заявила 18 октября, что будет участвовать в предвыборной гонке. Она объяснила, что является кандидатом «против всех».

Собчак заявила, что судить ее за слова о Крыме невозможно. «В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным», — добавила она.
 

Теги: ЛДПР , ЦИК , Элла Памфилова , Владимир Жириновский , Ксения Собчак
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