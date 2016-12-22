Машина упала в пруд на юго-западе Москвы

Легковой автомобиль съехал в пруд на юго-западе Москвы. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГИБДД по Москве.

«Без пострадавших. Причины выясняются», — уточнили в ведомстве. В ГИБДД также рассказали, что инцидент произошел на улице Голубинская.

Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД пишет, что в результате инцидента пострадали два человека, находившихся в автомобиле.

Агентство уточняет, что автомобиль затонул в Верхнем Ясеневском пруду.

​Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, они вытаскивают автомобиль из водоема.

В сентябре на севере Москвы автомобиль «Газель» съехал в Большой Садовый пруд. Агентство «Москва» писало, что у автомобиля заклинило руль во время движения. В результате происшествия никто не пострадал.