Джулианна Мур заявила о попытках домогательства со стороны Джеймса Тобэка

Американская актриса Джулианна Мур сообщила, что режиссер Джеймс Тобэк, которого более 30 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, приглашал ее «на прослушивание» в свой номер. Об этом она рассказала в Twitter.

Актриса написала, что в 1980-е годы на Коламбус авеню к ней подошел Тобэк и пригласил на прослушивание в его номер, но Мур отказалась. Спустя месяц режиссер повторил попытку с ней познакомиться, однако актриса снова отказалась.

Ранее в октябре The Los Angeles Times собрала показания 38 женщин, обвинивших Тобэка в сексуальных домогательствах. По данным издания, 72-летний режиссер пытался познакомиться с молодыми женщинами на улице, хвастаясь своими связями в Голливуде и снятыми им фильмами. После этого некоторых из них он приглашал на «прослушивание» в свой гостиничный номер, где домогался их и задавал непристойные вопросы.

Режиссер опроверг все обвинения, объяснив, что не мог бы сделать этого из-за проблем со здоровьем.

Тобэк был режиссером и сценаристом фильмов «Черное и белое», «Тайсон», «Гарвардская тусовка», «Специалист по съему» и других.

Джулианна Мур снялась в десятках фильмов, среди которых «Голодные игры», «Частная жизнь Пипы Ли», «Большой Лебовски», «Эволюция». Мур является обладателем «Оскара» за лучшую женскую роль, двух премий «Эмми» и двух «Золотых глобусов».

Ранее в октябре не менее 40 женщин, среди которых были актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. После этого Вайнштейн потерял работу в созданной им The Weinstein Company. Также он был исключен из Американской киноакадемии и лишен членства в Британском институте кино.