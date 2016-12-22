Amnesty сравнила этапирование заключенных в России с пытками

Правозащитники из Amnesty International в очередном докладе сравнили с пытками существующие в России процедуры этапирования заключенных и призвали реформировать систему

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Международная правозащитная организация Amnesty International предложила приравнять этапирование заключенных в России к пыткам и насильственным исчезновениям, сообщает корреспондент РБК с презентации доклада «Этапирование заключенных в России: путь в неизвестность».

Кроме того, правозащитники обратились к российским властям с просьбой внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс России с целью улучшения условий отбывания наказания заключенных.

«Заключенные подвергаются бесчеловечному обращению, проводят месяцы по пути в колонии. Автозаки и вагоны не соответствуют общемировым нормам. Мы рекомендуем наполовину уменьшить количество заключенных в железнодорожных спецвагонах, где нет воздуха», — заявил на презентации и.о. директора Amnesty International в России Иван Кондратенко.

Организация также потребовала от властей России запретить отправку заключенных в неродной регион. «Мы просим российские власти соблюдать принцип, согласно которому заключенные, когда это возможно, должны отправляться отбывать наказание в тот же регион страны, где находится дом и семья», — сказал Кондратенко.

По мнению исследователя Amnesty International Хэзы МакГилл, заключенные «фактически исчезают» во время этапирования в колонии и не имеют возможности контактировать с внешним миром. В этой связи организация просит сообщать семьям заключенных заранее место этапирования. «Пока человека переводят в другое место, он изолирован и дезориентирован», — рассказала МакГилл.

Она заявила, что организация будет вести кампанию за незамедлительное принятие поправок в Уголовно-исполнительный кодекс в статью «Места отбывания лишения свободы» (ст.73), а также внутренние регламенты ФСИН и МВД, чтобы изменить положение российских заключенных.

Заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев в ходе пресс-конференции заявил, что организация получила ответы от российских ведомств. «ФСИН нам ответила, что уже существующие нормативы будут улучшаться, в том числе речь идет об улучшении спецвагонов. Из Минюста мы получили ответ, что приняли наш доклад к сведению. От Генпрокуратуры России ответ, что существующие условия соответствуют международным стандартам, но идет работа «по оптимизации маршрутов следования». Сейчас они рассматривают возможность снижения количества заключенных в камерах спецвагонов с 12 до 10 человек. Аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой разделил нашу озабоченность», — сообщил Кривошеев.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН.

Amnesty International занимается привлечением внимания к случаям нарушения прав человека в разных странах. В феврале 2017 года организация опубликовала доклад, в котором сообщила, что ситуация с правами человека на постсоветском пространстве, в частности в России, «вызывает растущую тревогу». По данным исследователей, в 2016 году в российских СИЗО и колониях появились новые данные о систематическом применении пыток. Самыми показательными стали случаи оппозиционера Ильдара Дадина, а также украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Еще одной формой пыток правозащитники назвали неоказание медпомощи за решеткой. В ответ на публикацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласился с выводами об ухудшении прав человека в России.