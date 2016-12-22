Сергей Иванов заявил о недоказанности фактов выбросов сероводорода с МНПЗ

В природе нет ни одного доказанного факта, что Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне выбрасывает в атмосферу сероводород. Об этом заявил РБК специальный представитель президента России по вопросам экологии Сергей Иванов, отвечая на вопросы, поступали ли ему жалобы на выбросы сероводорода с МНПЗ и что с этим делать.

«Теперь уже такой проблемы нет. Только что там был [мэр Москвы Сергей] Собянин. Ему показали перевооружение завода», — добавил Иванов.

Во время посещения МНПЗ и осмотра новых очистных сооружений ​Собянин заявил, что благодаря своей продукции завод позволил на 20% сократить выбросы от автомобилей, передает агентство «Москва». Также он отметил проект, который удалось реализовать НПЗ — «наведение порядка вбросов воды в Москву-реку».

Жители Капотни отмечают улучшение качества воздуха на территории и просят не останавливать программу и реализовать ее в ближайшие годы, добавил мэр Москвы.

В начале сентября в московских районах Кожухово, Жулебино и Новокосино было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе.

После жалоб жителей юго-востока столицы на запах сероводорода Росприроднадзор возбудил ​дело по ст. 8.21 КоАП (нарушение правил охраны атмосферного воздуха). Регулятор начал проверку предприятий для выявления источников выбросов.

В конце сентября ТАСС со ссылкой на письмо Росприроднадзора сообщал, что на мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе было зафиксировано превышение нормы концентрации сероводорода в 625 раз. Надзорное ведомство подтвердило ТАСС подлинность этого письма. Представители ведомства отметили, что оно адресовано министру экологии Подмосковья Александру Когану. По данным Росприроднадзора, нарушение было зафиксировано на полигоне 12 сентября. После этого регулятор возбудил еще одно административное дело — по поводу превышения ПДК сероводорода в Подмосковье.