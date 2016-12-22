В Луизиане студент расстрелял двух человек на территории университета
Общество, 13:09
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В Луизиане студент расстрелял двух человек на территории университета
Двое студентов погибли во время стрельбы на территории Университета Грэмблинг (Grambling State University) в американском штате Луизиана. Об этом сообщает телеканал KNOE.
По словам директора университета по связям с общественностью Уилла Саттона, стрельба произошла после ссоры во дворе учебного заведения. Неизвестный расстрелял 23-летних студентов Эрла Эндрюса и Монкьяриуса Колдуэлла. После этого он скрылся с места происшествия. После этого, по словам Саттона, начальнику охраны университета позвонили студенты и рассказали об инциденте. В настоящее время полиция разыскивает стрелка.В кампусе Университета Вирджинии (Virginia State University) 15 октября в городе Сент-Питерсберг произошла стрельба. По меньшей мере один человек был ранен и госпитализирован. Территория кампуса была оцеплена полицией. По данным источника телеканала CBS News, стрельбе предшествовала драка.