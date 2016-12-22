Глава саратовского избиркома подал в отставку

Председатель избирательной комиссии Саратовской области Павел Точилкин подал в отставку по собственному желанию. Врио главы саратовского избиркома назначен ​его заместитель Юрий Брызгалин. Об этом заявила телеканалу «Саратов 24» пресс-секретарь избирательной комиссии Саратова Татьяна Комольцева.

По словам пресс-секретаря, за решение Точилкина сложить полномочия по собственному желанию проголосовали члены областной избирательной комиссии.

В Саратовской области 10 сентября прошли губернаторские выборы и выборы в областную думу. На одном из избирательных участков Саратова произошла потасовка с участием председателя комиссии и одного из ее членов. Точилкин заявил, что драка не повлияла на ход голосования. Он добавил, что если будет доказано нарушение, члена комиссии могут привлечь к административной ответственности.

После выборов были уволены все саратовские председатели территориальных избиркомов; глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что поступило более 80 жалоб на нарушения во время выборов. Из-за этого с должности мэра Саратова ушел Валерий Сараев.

В начале октября Центризбирком направил в Саратов группу во главе с членом комиссии Александром Киневым для проверки жалоб и сообщений о нарушениях в ходе прошедших выборов.