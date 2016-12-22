МКБ запланировал разместиться по 4,5 руб. за акцию в рамках SPO

Наблюдательный совет Московского кредитного банка определил цену за акцию в рамках SPO в размере 4,5 руб., говорится в сообщении банка. Всего банк планирует разместить 3,2 млрд штук акций по открытой подписке. Таким образом объем максимального привлечения может достигнуть 14,4 млрд руб. Источник РБК, близкий к сделке, говорил, что банк планирует привлечь в рамках SPO до $258 млн. rbc.ru/finances/10.20.2017/59e9f96a9a7947117e99b83a? from=main

Как сказал источник РБК, знакомый с ходом размещения банка, книга заявок была закрыта 24 октября в 21:00 мск. 24 октября на Московской бирже цена закрытия составила 4,2 руб., цена открытия — 4,54 руб., а по данным на 10:20 мск акции торговались на уровне 4,53 руб. за бумагу.

Вечером 18 октября МКБ объявил об SPO. Банк тогда говорил об ожиданиях по покупке концерном «Россиум» (акционер 56,83% акций банка) пакета акций, необходимого для сохранения контроля над МКБ Романом Авдеевым (основной бенефициар концерна «Россиум»). Акционеры с преимущественным правом могли осуществить преимущественный выкуп акций с 10 по 19 октября. Организаторами и букраннерами размещения выступили Societe Generale, Otkritie Capital International Limited, «Атон», БК «Регион».

В проспекте выпуска акций говорилось, что капитал банку необходим для того, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к системно значимым банкам. Встречи с инвесторами проводились с 19 по 24 октября как на российских, так и на зарубежных площадках, среди которых Лондон, Нью-Йорк, Хельсинки, Стокгольм, Франкфурт, Вена, Москва.

24 октября банк опубликовал сообщение о том, что он увеличил свой капитал на 22 млрд руб. 23 октября за счет привлечения корпоративных субординированных ​депозитов.