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Саакашвили провел ночь в палатке перед Верховной радой
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Саакашвили провел ночь в палатке перед Верховной радой
Украинский кризис, 13:26
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Саакашвили провел ночь в палатке перед Верховной радой

Лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что провел ночь в палатке перед Верховной радой в Киеве. Видео опубликовано на его канале в YouTube.

Экс-губернатор Одесской области рассказал в интервью телеканалу NewsOne, что он проводит ночь в этой палатке уже во второй раз. «Это та же палатка, которой я пользовался, когда мы заставили правительство предоставить деньги на трассу Одесса — Рени. <...> Первый раз мы построили дорогу, а в этот раз мы должны построить украинское государство», — отметил политик.

Видео: Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил / YouTube

Саакашвили сообщил, что в среду, 25 октября, в палаточном городке будут проведены лекции и семинары по политическим реформам, а также по информационным технологиям.

24 октября Саакашвили приехал к зданию Верховной рады с теплыми вещами, чтобы поселиться в палатке. СМИ писали, что вокруг палатки была выставлена охрана и туда никого не пускали. Охранники объясняли это проведением «рабочего совещания» внутри палатки.

Митинг соратников Саакашвили продолжается на Украине с 17 октября. С этого же дня под Верховной радой активисты начали установку палаток.

Митингующие выступают за политическую реформу в стране, в частности, они требуют отмены положения о депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и поправок в избирательное законодательство.

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Политическая акция началась через месяц после того, как лишенный гражданства Украины Саакашвили прорвал кордон пограничников и попал в страну. 22 сентября суд во Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы и приговорил его к штрафу в 3,4 тыс. грн (около 7,5 тыс. руб.).

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22 октября у Рады прошло народное вече, после которого прошли столкновения между участниками акции и полицией. В ходе потасовки полиция применяла слезоточивый газ. На следующий день, 23 октября, глава украинского МВД Арсен Аваков пообещал, что полиция не будет разгонять протестующих.

Саакашвили предполагает, что протесты на Украине продлятся до 7 ноября. В этот день спустя двухнедельный перерыв украинские депутаты проведут в Раде пленарное заседание.

Теги: Верховная рада , Киев , Михаил Саакашвили , палатка
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