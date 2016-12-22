ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды на 72,3 млрд руб.

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал акционерам направить на промежуточные дивиденды за январь—сентябрь 2017 года 85 руб. на обыкновенную акцию. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

В уставном капитале ЛУКОЙЛа 850,5 млн обычных именных акций.

Дата определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, запланирована на 9 ноября. Внеочередное собрание акционеров ЛУКОЙЛа пройдет 4 декабря.

В июне 2017 года акционеры компании в ходе годового собрания приняли решение о выплате дивидендов за 2016 год в размере 120 руб. на акцию. «С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивиденда за 2016 год составит 195 руб. на одну акцию», — указывалось в сообщении ЛУКОЙЛа.

Совет директоров компании в октябре 2016 года одобрил новое положение о дивидендной политике. Согласно ему была утверждена выплата дивидендов в размере не менее 25% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).