Владимир Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев после заявлений Ксении Собчак о принадлежности Крыма привел запись слов ее отца, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который назвал «нелепостью» принадлежность Крыма Украине. Об этом ведущий заявил в прямом эфире радио «Вести ФМ», текстовую запись которого приводит сайт радиостанции.

Говоря о судьбе Черноморского флота, Анатолий Собчак заявлял: «...Известно достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого государства. Даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины, с этой точки зрения я считаю, что вполне возможно соглашение между Россией и Украиной. Но, насколько мне известно, Севастополь никогда не был базой Украинского военно-морского флота. Это всегда была база Российского флота, и это ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств».

На своей первой пресс-конференции 24 октября Ксения Собчак заявила, что Крым ​принадлежит Украине с точки зрения международного права. «Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — добавила телеведущая.

После этого глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что за подобную фразу ФСБ расследует уголовное дело о призывах к сепаратизму против крымского татарина Сулеймана Кадырова (дело против него было заведено в октябре 2016 года за публичные призывы к действиям, которые направлены на нарушение территориальной целостности России).

На заявление Чикова журналистка ответила, что за такие высказывания о Крыме нельзя судить ни ее, ни Сулеймана Кадырова. Она отметила, что в законе ничего не говорится о констатации факта и о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. По закону подать в суд на человека можно за призывы к отделению или нарушению территориальной целостности страны, пояснила Собчак.

Крым присоединился к России по итогам прошедшего в марте 2014 года референдума. Западные страны и Украина считают полуостров временно оккупированной территорией.