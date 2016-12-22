ЦБ проанализирует причины атаки на агентство «Интерфакс»

Банку России известно об информационной атаке вируса Bad Rabbit на агентство «Интерфакс», в результате которой недоступен публичный сервис по раскрытию информации эмитентами. ЦБ проанализирует причины сложившейся ситуации после ее урегулирования и проработает механизмы для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регулятора.

«Сотни атак» с помощью вируса Bad Rabbit, модифицированной версии вируса-шифровальщика Petya, произошли 24 октября. В антивирусной лаборатории ESET заявили, что в результате атаки пострадали несколько стран, но на Россию пришлось 65% атак. В России пострадали в том числе сайты агентства «Интерфакс» и издания «Фонтанка». За то чтобы разблокировать компьютеры «Интерфакса», хакеры требовали выкуп в биткоинах, сообщили РБК источники в пресс-службе агентства.

По данным Ильи Сачкова, гендиректора Group-IB, которая расследует киберпреступления, вирус-вымогатель Bad Rabbit также пытался атаковать российские банки из топ-20.