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Суд отказался освободить Ампелонского из-под домашнего ареста
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Суд отказался освободить Ампелонского из-под домашнего ареста
Общество, 10:59
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Суд отказался освободить Ампелонского из-под домашнего ареста

Мосгорсуд оставил в силе решение о домашнем аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. Такое решение приняла судья Светлана Лохмачева, передает корреспондент РБК.

Ампелонский вместе с руководителем правового отдела Роскомнадзора Борисом Едидиным и главой аппарата службы Александром Весельчаковым обвиняется в мошенничестве. Оно связано с хищением из госбюджета порядка 20 млн руб.

Под домашний арест представитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций вместе с двумя другими сотрудниками ведомства были отправлены 12 октября. Как пояснял тогда РБК пресс-секретарь столичного Чертановского суда, Следственный комитет просил взять двоих обвиняемых — Едидина и Ампелонского — под стражу, однако суд в этом ходатайстве отказал. Также под домашний арест до 7 ноября тогда был отправлен третий фигурант этого производства — глава аппарата Роскомнадзора, советник генерального директора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков.

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О том, что Ампелонский и еще несколько сотрудников Роскомнадзора стали фигурантами уголовного дела, стало известно 11 октября. Как уточнял тогда РБК собеседник, близкий к руководству Роскомнадзора, уголовное дело в отношении работников ведомства могло быть связано с обнаружением в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций так называемых сотрудников-«подснежников».

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«Оформлены они, например, в одном подразделении, а по факту работают в другом или вообще не работают», — пояснял он, отмечая, что именно поэтому «в деле фигурирует Весельчаков». «Он из управления делами Роскомнадзора (он организует всю административную деятельность ведомства, в том числе отвечает за кадры)», — рассказывал источник.

Теги: Мосгорсуд , Роскомнадзор , домашний арест , Вадим Ампелонский
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