Собянин опроверг перенос сроков выборов мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг перенос сроков выборов столичного градоначальника. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Утром 25 октября главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал пост в Telegram, в котором написал, что перенос выборов мэра Москвы на март 2018 года «вполне возможен».

Венедиктов утверждает, что этот вопрос поднимался на встрече Собянина с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они не пришли к окончательному решению о переносе выборов мэра столицы. Также Венедиктов сообщил, что эта тема изучается в администрации президента. По мнению главного редактора «Эха Москвы», уровень вероятности переноса выборов мэра Москвы составляет 50%.

Позднее Венедиктов также ответил на реакцию Собянина. «Как говорят французы — Dont act (принято к сведению). Но будем наблюдать, и пристально. В нашем мире «фейки» быстро превращаются в реальность», — написал Венедиктов в Telegram.

Накануне Собянин рассказал о своем намерении баллотироваться на выборах мэра Москвы в 2018 году. «Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе», — пояснил он. Агентство Bloomberg 11 октября сообщало, что Собянин является одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра России.

Также рассматриваются председатель Банка России Эльвира Набиуллина и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По данным Bloomberg, российское правительство должно быть распущено после победы действующего президента Владимира Путина на выборах в марте 2018 года.