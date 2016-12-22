Медики рассказали об улучшении состояния Фельгенгауэр

Состояние Татьяны Фельгенгауэр оценивается как средней тяжести. Об этом РБК сообщили в справочной службе НИИ им. Склифосовского. Собеседник РБК добавил, что журналистка находится «в палате интенсивной терапии».

Состояние Татьяны Фельгенгауэр стало «немного лучше» по сравнению со вчерашним днем, рассказал РБК директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. «Новых проблем не образовалось, она [Фельгенгауэр] наверняка будет говорить. Лечение и протекание болезни идет так, как должно идти», — сообщил он.

24 октября врачи также оценивали состояние журналистки как «средней тяжести».

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Проникший в здание редакции «Эха Москвы» Борис Гриц ранил журналистку ножом в шею. Он был задержан охраной.

Пресненский суд Москвы 24 октября поместил Грица под стражу до 23 декабря. Против него завели уголовное дело по статье «покушение на убийство». Фельгенгауэр доставили в НИИ им. Склифосовского и прооперировали, ее жизни ничто не угрожает.

Гриц объяснил нападение на Фельгенгауэр тем, что она «сексуально изводила» его при помощи телепатии. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Помимо российского у Грица имеется израильское гражданство.