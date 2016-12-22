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Актриса обвинила Буша-старшего в домогательствах
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Актриса обвинила Буша-старшего в домогательствах
Общество, 09:57
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Актриса обвинила Буша-старшего в домогательствах

Американская актриса Хезер Линд обвинила бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, который в настоящее время прикован к инвалидному креслу, в домогательствах. Об этом актриса сообщила в Instagram, однако позднее удалила сообщение. Скрин записи опубликовал «Пятый канал».

По словам Линд, экс-президент приставал к ней ​4 года назад во время фотосессии, посвященной премьере сериала «Поворот: Шпионы Вашингтона».

«Он не пожал мне руку. Он, сидя в кресле-коляске, потрогал меня сзади. В это время его жена Барбара Буша стояла рядом. Он рассказал мне грязную шутку, а когда нас начали фотографировать, снова дотронулся до меня», — сообщила Линд.

Она добавила, что экс-президент использовал свою власть против нее и «множества других женщин» вместо того, чтобы служить символом демократии.

Издание New York Daily News опубликовало в Twitter сделанную тогда фотографию.


 

Ранее в октябре в США разгорелся скандал в связи с сексуальными домогательствами голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Утверждалось, что он приставал к актрисам, в том числе ​к Анджелине Джоли и Гвитнет Пэлтроу. По данным на 18 октября, о домогательствах со стороны Вайнштейна заявили не менее 40 женщин. После этого Вайнштейн был уволен из созданной им The Weinstein Company, исключен из Американской киноакадемии и лишен членства в Британском институте кино.

Джордж Буш-старший - 41-й президент США. В настоящее время ему 93 года.  Экс-президент страдает болезнью Паркинсона и вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Теги: Джордж Буш-старший , Хезер Линд
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