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Охрана кафе при убийстве пауэрлифтера Драчева работала без лицензии
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Охрана кафе при убийстве пауэрлифтера Драчева работала без лицензии
Общество, 09:50
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Охрана кафе при убийстве пауэрлифтера Драчева работала без лицензии

Охранники хабаровского кафе, возле которого 20 августа погиб 32-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, работали без лицензии. Такой ответ получил на запрос в Генпрокуратуру замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нилова, поступившем в РБК.

О том, что у охранников не было лицензии на соответствующую деятельность, стало известно после проверки кафе прокуратурой Центрального района Хабаровска. Против владельцев заведения возбудили дело об административном правонарушении.

В запросе в Генпрокуратуру Нилов отметил, что невмешательство охраны в конфликт возле кафе «требует оперативной реакции правоохранительных органов за оставление жертвы в опасности». Также депутат заявил, что ему не сообщали о привлечении охранников кафе к ответственности и возможной приостановке деятельности юрлица, управляющим кафе, на 90 дней.

В конце августа Нилов сообщил РБК, что попросил генпрокурора Юрия Чайку взять под личный контроль дело об убийстве спортсмена.

Видео: AmurMedia Ирина / YouTube

Драчев погиб во время драки с Анаром Аллахверановым возле кафе в центре Хабаровска. На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии, но они не вмешались и не предотвратили драку, сообщали в Следственном комитете России.

Убийцу пауэрлифтера обвинили в совершении преступления по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и объявили в федеральный розыск. Он сдался полиции 19 сентября.

Также уголовные дела завели против двух сотрудников Росгвардии, которых заподозрили в бездействии. В начале октября также был уволен младший сержант полиции, который был знаком с Аллахверановым и не предотвратил преступление.

Теги: Хабаровск , Убийство , пауэрлифтинг , Андрей Драчев
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