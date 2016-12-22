Спикер парламента Киргизии ушел в отставку
Политика, 09:03
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Спикер парламента Киргизии ушел в отставку
Спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков во время заседания объявил об уходе в отставку, сообщает «Вечерний Бишкек».
При этом он подчеркнул, что не уходит из политики и парламента.
Как отмечает «Sputnik Кыргызстан», причиной своего ухода Турсунбеков назвал желание снизить политическую температуру. «Перед выборами поднялась политическая температура, сейчас она понемногу спадает. Чтобы понизить ее совсем, я решил уйти с поста спикера», — сказал он.
Возможными кандидатами на его пост называют депутата Ису Омуркулова (фракция СДПК), Аскарбека Шадиева («Бир Бол») и Дастана Джумабекова («Кыргызстан»).
Турсунбеков занимал пост спикера с апреля 2016 года.
15 октября в Киргизии прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от правящей партии, бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.