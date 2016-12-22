Спикер парламента Киргизии ушел в отставку

Спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков ​во время заседания объявил об уходе в отставку, сообщает «Вечерний Бишкек».

При этом он подчеркнул, ​ что не уходит из политики и парламента.

Как отмечает «Sputnik Кыргызстан», причиной своего ухода Турсунбеков назвал желание снизить политическую температуру. «Перед выборами поднялась политическая температура, сейчас она понемногу спадает. Чтобы понизить ее совсем, я решил уйти с поста спикера», — сказал он.

Возможными кандидатами на его пост называют депутата Ису Омуркулова (фракция СДПК), Аскарбека Шадиева («Бир Бол») и Дастана Джумабекова («Кыргызстан»).

Турсунбеков занимал пост спикера с апреля 2016 года.

15 октября в Киргизии прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от правящей партии, бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.