Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,87 57,44 EUR Нал. 68,08 67,54 USD Бирж. 57,62 +0,07 EUR Бирж. 67,83 +0,24 USD ЦБ. 57,59 +0,11 EUR ЦБ. 67,69 +0,13 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5536,99 +13,59 ММВБ 2061,79 -0,10% РТС 1127,03 -0,36% Brent 58,34 -0,32% DJIA 23441,76 +0,72% Nasdaq 6598,43 +0,18% FTSE 7526,54 +0,03%
Спикер парламента Киргизии ушел в отставку
Лента новостей
Россия поставила Филиппинам военный груз с оружием и грузовиками 09:09, Политика Белый дом счел расследование по урановой сделке с Москвой «верным шагом» 09:06, Политика «Коммерсантъ» узнал о возможной отсрочке ввода новых блоков АЭС в России 09:04, Экономика Спикер парламента Киргизии ушел в отставку 09:03, Политика После убийства предпринимателя в Саратове возбудили дело 08:40, Общество Посольство России предупредило о штрафах за курение на пляжах Таиланда 08:30, Общество На Кубе назвали «научной фантастикой» обвинения в «акустических атаках» 08:17, Политика Пассажир рейса Красноярск — Новосибирск умер на борту самолета 07:54, Общество Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека ЦК Компартии Китая 07:31, Политика На компанию Вайнштейна подали первый иск из-за домогательств продюсера 07:19, Общество Куратор страховщиков в ЦБ стал кандидатом на пост главы «Росгосстраха» 07:00, Финансы В Свердловской области при пожаре погибли пять человек 06:38, Общество В МИД попросили Вашингтон дать российским СМИ «спокойно работать» 06:14, Политика Госдеп объяснил задержку в исполнении санкций против России 06:06, Политика В США умер озвучивший Рафики из «Короля Льва» актер 05:41, Общество Полиция арестовала забросавшего Трампа флажками активиста 05:03, Общество Вирус Bad Rabbit попытался атаковать российские банки из топ-20 04:40, Общество Киев заявил о планах Москвы обменять попавших на Украину сотрудников ФСБ 04:35, Политика Трамп ужесточил программу приема беженцев из 11 стран 04:08, Политика WP назвала спонсорами досье на Трампа штаб Клинтон и демократов 03:18, Политика Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума 03:11, Политика В России ответили на сообщения СМИ об отказе Индии в производстве Су-57 02:55, Политика Собчак заявила о невозможности судить ее за слова об украинском Крыме 02:47, Политика Twitter ужесточит правила размещения рекламы после «российского дела» 02:15, Технологии и медиа «Ведомости» узнали о планах Сбербанка увеличить прибыль до 1 трлн руб. 02:12, Бизнес Reuters узнал о планах РЖД обеспечить инвестпрограмму из бюджета Москвы 01:19, Бизнес Песков предложил «всем посмотреть» фильм «Матильда» 01:04, Общество Эксперты заявили о ряде эпизодов категории «18+» в «Матильде» 00:44, Общество
Спикер парламента Киргизии ушел в отставку
Политика, 09:03
0
Спикер парламента Киргизии ушел в отставку

Спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков ​во время заседания объявил об уходе в отставку, сообщает «Вечерний Бишкек».

При этом он подчеркнул, ​ что не уходит из политики и парламента.

Как отмечает «Sputnik Кыргызстан», причиной своего ухода Турсунбеков назвал желание снизить политическую температуру. «Перед выборами поднялась политическая температура, сейчас она понемногу спадает. Чтобы понизить ее совсем, я решил уйти с поста спикера», — сказал он.

Гонка премьеров: какую роль Казахстан сыграл в выборах лидера Киргизии
Политика


Возможными кандидатами на его пост называют депутата Ису Омуркулова (фракция СДПК), Аскарбека Шадиева («Бир Бол») и Дастана Джумабекова («Кыргызстан»).

Турсунбеков занимал пост спикера с апреля 2016 года.

15 октября в Киргизии прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от правящей партии, бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Теги: отставка , спикер , Киргизия , Парламент
Главное
Куратор страховщиков в ЦБ стал кандидатом на пост главы «Росгосстраха» Финансы
Материалы по теме
Путин поздравил нового президента Киргизии с избранием Политика
Явка на выборах президента Киргизии выросла до 23,7% Политика
Гонка премьеров: какую роль Казахстан сыграл в выборах лидера Киргизии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку