На Кубе назвали «научной фантастикой» обвинения в «акустических атаках»

Кубинские следователи назвали обвинения в «акустических атаках» на американских дипломатов в Гаване «научной фантастикой». Об этом сообщает Reuters.

«Речь идет о какой-то научной фантастике. С технической точки зрения это невозможно», — заявил подполковник Хосе Алазо, эксперт отдела уголовного расследования МВД Кубы.

«Это клевета со стороны Соединенных Штатов», — отметил Коронель Рамиро Рамирес, ответственный за безопасность дипломатов на Кубе.

По данным агентства, расследованием «акустических атак» занимаются около 2 тыс. экспертов. В настоящий момент у них нет доказательств того, что дипломаты США подвергались «акустическим атакам» на Кубе.

В августе Госдеп США сообщил, что в Гаване по меньшей мере 22 сотрудника американской дипломатической миссии подверглись «акустическим атакам». У них появились проблемы с нервной системой. Пять сенаторов-республиканцев в сентябре обратились к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с требованием выслать всех кубинских дипломатов и объявить их персонами нон грата.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья на выступлении в Генассамблее ООН призвал США «не политизировать» ситуацию вокруг американских дипломатов. Он заверил, что расследование дела проходит на высшем уровне.