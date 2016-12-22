На Кубе назвали «научной фантастикой» обвинения в «акустических атаках»

Кубинские следователи назвали обвинения в «акустических атаках» на американских дипломатов в Гаване «научной фантастикой». Об этом сообщает Reuters.
«Речь идет о какой-то научной фантастике. С технической точки зрения это невозможно», — заявил подполковник Хосе Алазо, эксперт отдела уголовного расследования МВД Кубы.
«Это клевета со стороны Соединенных Штатов», — отметил Коронель Рамиро Рамирес, ответственный за безопасность дипломатов на Кубе.
По данным агентства, расследованием «акустических атак» занимаются около 2 тыс. экспертов. В настоящий момент у них нет доказательств того, что дипломаты США подвергались «акустическим атакам» на Кубе.
В августе Госдеп США сообщил, что в Гаване по меньшей мере 22 сотрудника американской дипломатической миссии подверглись «акустическим атакам». У них появились проблемы с нервной системой. Пять сенаторов-республиканцев в сентябре обратились к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с требованием выслать всех кубинских дипломатов и объявить их персонами нон грата.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья на выступлении в Генассамблее ООН призвал США «не политизировать» ситуацию вокруг американских дипломатов. Он заверил, что расследование дела проходит на высшем уровне.В начале октября стало известно, что 15 сотрудников кубинской дипломатической миссии покинут США. По словам Тиллерсона, такие меры были приняты из-за того, что кубинские власти «неспособны принять соответствующие меры» из-за атак на американских дипломатов.