Си Цзиньпина переизбрали на пост генсека ЦК компартии Китая

Лидера КНР Си Цзиньпина переизбрали на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, онбыл утвержден на второй срок на должность секретаря Центрального военного совета — высшего военного органа страны.

​Помимо Си Цзиньпина, премьер-министр страны Ли Кэцян оказался единственным, кто сохранил свое место на фоне радикальных изменений в Постоянном комитете Политбюро. В новый состав Политбюро (всего в нем восемь членов) вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии Ли Чжаньшу, глава Организационного отдела Чжао Лэцзи и заведующий Центра политических исследований Ван Хунин.

Они были избраны в ходе первого пленума ЦК КПК 19-го созыва. Ранее, 24 октября, в Пекине завершился недельный 19-й съезд Компартии Китая, в ходе которого в том числе были утверждены поправки в устав: теперь в главном партийном документе страны содержатся положения председателя КНР о новой «эре социализма» с китайской спецификой.

Также в уставе Компартии были зафиксированы инициативы Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией, созданию трех экономических коридоров, связующих Китай с Европой, Центральной Азией, Россией, странами Средиземноморья и Персидского залива. Кроме того, теперь в уставе партии закреплена и идея Си об «абсолютном контроле» Компартии над Вооруженными силами страны.