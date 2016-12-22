На компанию Вайнштейна подали первый иск из-за домогательств продюсера

Против американской кинокомпании Weinstein Company подали первый иск из-за сексуальных домогательств продюсера и сооснователя компании Харви Вайнштейна. Об этом сообщает Bloomberg.

«Компания знала или должна была знать, что Вайнштейн заманивает молодых начинающих актрис в рискованные ситуации под видом деловых встреч», — говорится в материалах дела. Иск в лос-анджелесский суд подала голливудская актриса, известная по сериалу «Голубая кровь», Доминик Хетт.

Актриса сообщает о халатности компании и требует компенсации. По ее словам, совет директоров киностудии, в том числе и брат Вайнштайна Боб, второй основатель компании, были осведомлены о склонностях Харви. Режиссер домогался девушки в 2010 году в Беверли-Хиллз, настаивая, чтобы та сделала ему массаж.

Bloomberg подчеркивает, что в отношении компании уже проводится расследование, организованное прокурором Эриком Шнайдерманом в Нью-Йорке в связи с утверждениями о десятилетиях сексуальных нападениях и домогательств со стороны Харви Вайнштейна.

Рон Хофманн, представитель компании Weinstein Co., на момент публикации не успел ответить на письмо издания с просьбой прокомментировать иск.

Расследование началось после того, как число заявивших о сексуальных домогательствах женщин со стороны продюсера превысило 60. Сам Вайнштейн был уволен из компании 8 октября, после того как ранее в New York Times было опубликовано расследование о случаях сексуальных домогательств продюсера. У Weinstein Company начались проблемы с клиентами, и в середине октября компания сообщила о переговорах насчет своей продажи.