В МИД попросили Вашингтон дать российским СМИ «спокойно работать»

Москва призвала Вашингтон оставить российские СМИ «в покое», вновь обвинив Соединенные Штаты в давлении на издания. Об этом говорится на сайте посольства России в США.

«Российская сторона неоднократно заявляла, что принуждение российских СМИ в США изменить статус на иностранного агента может существенно затруднить их работу и создать проблемы», — сказано в заявлении. По мнению дипломатов, американский закон об иностранных агентах применяется избирательно и «политически мотивированно».

«Призываем не создавать еще один раздражитель в двусторонних отношениях», — заявили в посольстве.

В сентябре Министерство юстиции США направило компании, которая обслуживает телеканал RT America, требование зарегистрироваться как иностранный агент. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что из американского филиала телеканала начали увольняться сотрудники. По ее словам, «ответные меры России [на это решение] будут такими же».



В свою очередь российский Минюст направил американским медиа, работающим на территории России, предупреждение о расширении списка иноагентов. Получение предупреждений подтвердили издания «Настоящее время» и «Радио Свобода».