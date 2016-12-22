В США умер озвучивший Рафики из «Короля Льва» актер

В США в возрасте 89 лет скончался актер Роберт Гийом, озвучивший одного персонажей полнометражного мультфильма «Король Лев». Об этом сообщает телеканал CNN.

Его жена Донна Гийом рассказала CNN, что в последние годы Роберт боролся с раком простаты. «Он ушел так, как все хотели бы уйти: окруженный любовью и во сне», — рассказала супруга.

Донна добавила, что ее муж очень любил музыку, а также развлекать и смешить людей. По ее словам, он ценил свою роль Рафики — мудрого примата — в мультфильме студии Уолта Диснея «Король Лев».

Как отмечает телеканал, наибольшую известность Гийому принесла роль в комедийном сериале «Бенсон», выходившем в эфир с 1979 по 1986 годы. За роль в сериале он был удостоен премии Эмми в 1985 году.