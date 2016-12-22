В США арестовали забросавшего Трампа флажками активиста

Полиция арестовала неизвестного, бросившего в сторону американского президента Дональда Трампа несколько российских флажков. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Протестующий, который позже назвал себя Райаном Клейтоном, стоял на фоне журналистов, собравшихся в зале конгресса США в ожидании появления Трампа. Полиция после инцидента тут же схватила мужчину.

Предполагается, что забросивший флажками президента мужчина — активист объединения Americans Take Action. Телеканал сообщает, что это тот же человек, что и вручивший российский флаг зятю Трампа Джареду Кушнеру, когда тот появился в здании сената в июле. Тогда Кушнер направился к парламентариям, чтобы дать показания по «российскому делу» о «вмешательстве России» в американские выборы президента в 2016 году.

Видео: businessinsider / Twitter

Момент бросания флажков попал на камеру. На видеозаписи видно, как задержанный кинул несколько российских флагов в сторону Трампа. Американский лидер в ответ на это лишь поднял вверх большой палец и прошел мимо. Голос за кадром в этот момент несколько раз выкрикнул: «Трамп — предатель». «Этот президент сговорился с агентами российского правительства, чтобы сфальсифицировать результаты выборов», — кричал вслед мужчина.