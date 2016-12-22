В России ответили на сообщения СМИ об отказе Индии в производстве Су-57

В «Рособоронэкпорте» уверяют, что российско-индийское межправительственное соглашение о создании истребителя пятого поколения Су-57 остается в силе. Об этом представитель компании сообщил газете «Ведомости».

Ранее американский портал Defence News со ссылкой на доклад командования ВВС Индии сообщил, что в Нью-Дели недовольны уровнем развития российских технологий и готовы отказаться от проекта. Кроме того, индийские военные, по данным издания, считают американский истребитель F-35 конкурентоспособнее. Программа, о которой идет речь, ориентировочно рассчитана на $10 млрд.

Соглашение о разработке истребителя стороны заключили в 2010 году, после чего был заключен и выполнен контракт на предварительное проектирование в $200 млн. Но контракт на полномасштабные работы по созданию индийской версии Су-57, по данным «Ведомостей», до сих пор не заключен. «Причина — большие затраты закупочного бюджета ВВС Индии на покупку 36 французских истребителей Rafale за €8 млрд и желание провести новый тендер на закупку однодвигательных истребителей», — пояснил газете эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как полагает Макиенко, закупка американских истребителей может выйти дороже, и сами Соединенные Штаты не передадут компетенции Индии по проектированию самолетов.

По словам источника «Ведомостей» в «Ростехе», практически подписан пакет контрактов на поставку Нью-Дели ряда вооружений, в том числе 40 вертолетов Ми-17 и шесть дивизионов зенитно-ракетных систем С-400. Общая сумма соглашения может превысить $6 млрд.

Ранее «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») подтвердил РБК совместную разработку с Индией истребителя пятого поколения.