Twitter ужесточит правила размещения рекламы после «российского дела»

Руководство компании Twitter приняло решение «существенно повысить прозрачность» рекламы и ужесточить правила размещения политической рекламы в микроблоге. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Twitter.

«В ближайшие недели мы запустим ведущий в отрасли центр прозрачности, который предложит всем увидеть, что является рекламой в Twitter, детали этих объявлений, и инструменты, чтобы вы делились своими отзывами с нами», — сказано в сообщении.

Так, станут доступны все объявления, размещенные в микроблоге, дата размещения рекламы и ее производитель. Кроме того, пользователь сможет узнавать, какие рекламные сообщения «нацелены на него» посредством таргетинга.

Фото: twitter.com

Согласно опубликованному образцу, у политической рекламы, в том числе предвыборной, появится специальное обозначение и подпись. Политическую рекламу будут сопровождать данные о суммарных расходах на рекламную кампанию; о личности, финансирующей кампанию, а также информация о целевой аудитории (пол, возраст, месторасположение).

Ранее Twitter передал комитету сената США по разведке список из более чем 200 аккаунтов, которые считают связанными с «российским вмешательством» в выборы президента США 2016 года. Ранее, в сентябре, компания Twitter сообщила о блокировке ​200 «связанных с Россией» учетных записях.