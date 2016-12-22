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Эксперты заявили о ряде эпизодов категории «18+» в «Матильде»
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Эксперты заявили о ряде эпизодов категории «18+» в «Матильде»
Конфликт вокруг «Матильды», 00:44
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Эксперты заявили о ряде эпизодов категории «18+» в «Матильде»

Ряд эпизодов фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» не соответствует прокатной категории «16+». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение компании «Юридическая группа Юрьева», аккредитованную на проведение соответствующих экспертиз.

Всего для проверки были выделены восемь эпизодов. Четыре из них были отнесены к «информации, запрещенной для распространения среди детей» (знак продукции «18+»). Как пояснил глава компании Родион Юрьев, оценка проводилась при участии педагога-психолога «высшей квалификационной категории».

При этом Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму, присвоив ему категорию «16+», в начале августа.

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Премьера фильма состоялась в Москве во вторник, 24 октября, в кинотеатре «Октябрь». На фильм в том числе пришли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Иосиф Кобзон. По словам Жириновского, картина вышла «романтической и красивой».

Теги: кино , «Матильда» , Алексей Учитель
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