Небензя назвал спектаклем голосование Совбеза ООН по химатаке в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя счел «срежиссированным спектаклем» голосование Совбеза ООН по расследованию химатаки в Сирии. Об этом дипломат рассказал журналистам, передает «РИА Новости».

«Это была попытка выставить Россию в неприглядном, якобы, свете», — заявил Небензя. По его мнению, в настоящий момент нет необходимости обсуждать продление совместного механизма расследования, который истекает 17 ноября.

Дипломат подчеркнул, что голосование было назначено за два дня до выхода доклада СМР (Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. — РБК) об инциденте в Хан-Шейхуне. Кроме того, по словам постпреда, российская сторона должна ознакомиться с содержанием этого доклада.

Россия наложила вето на резолюцию о продлении мандата миссии по расследованию химатак в Сирии 24 октября. В Госдепе США сообщили, что Вашингтон «очень разочарован» решением Москвы заблокировать резолюцию. «Мы очень разочарованы тем, что Россия поставила свои политические соображения выше сирийцев», — пояснила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Резолюция Совета предполагала продление мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химатак в Сирии, в том числе атаки в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб в апреле 2017 года. Автором законопроекта выступили Соединенные Штаты, «за» проголосовали 11 стран, Китай воздержался, «против», приняв позицию Москвы, проголосовала Боливия.

Перед голосованием российские дипломаты обратились к Совбезу с просьбой отложить рассмотрение резолюции, но их просьба не была удовлетворена. Россия раскритиковала методы работы комиссии и указала, что ее члены действовали «исключительно дистанционно».





Атака в Хан-Шейхуне в апреле года унесла жизни, по различным данным, от 80 до более чем 100 мирных жителей. По одной из версий, во время атаки был применен зарин. Ответственность за нее западные страны возложили на сирийскую армию Башара Асада.