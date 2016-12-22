Собчак рассказала о предложении выдвинуть в президенты жену Навального

Телеведущая Ксения Собчак в интервью журналисту Юрию Дудю рассказала, что предлагала политику Алексею Навальному выдвинуть кандидатом на пост президента его супругу Юлию.

«Я предложила ему вариант, который в его случае, как мне кажется, блестящий и прекрасный. Я сказала, что есть Юля, у которой его фамилия, и предложила рассмотреть такой вариант», — сказала она. Однако, по ее словам, Навальный отказался, поскольку «голоса не передаются».

Ксения Собчак 18 октября объявила о своем решении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Она отмечала, что на выборах будет представлять собой протестное движение. «Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех», — говорила телеведущая.

Комментируя решение Собчак принять участие в выборах, Навальный отмечал, что «все могут идти на выборы». При этом он призвал своих сторонников бойкотировать выборы, если его не зарегистрируют кандидатом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что телеведущая может участвовать в выборах, поскольку отвечает условиям, которые предъявляет к потенциальным кандидатам Конституция России.



