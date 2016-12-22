Родственник заявил о попытке напавшего найти домашний адрес Фельгенгауэр

Родственник Бориса Грица, совершившего нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, Алексей Гейлер в интервью Би-би-си рассказал некоторые подробности своего общения с ним перед нападением. Гейлер пояснил, что он и Гриц — дальние родственники. При этом собеседник отметил, что он является единственным в Москве родственником Грица.

За пять дней до нападения, по словам Гейлера, они встречались, и Гриц просил помочь найти ему домашний адрес Фельгенгауэр. «Да, он просил, чтобы я ему достал ее адрес. Он сказал, что ему надо с ней встретиться и поговорить», — рассказал родственник.

Собеседник отметил, что Гриц рассказал ему, что не может связаться с радиоведущей на Facebook. «Говорил, что не знает, как с ней связаться», — сказал Гейлер, добавив, что тот пытался найти адрес Фельгенгауэр в открытом доступе в интернете и не нашел.

«Он был уверен, что она в секретных списках ФСБ есть. В его понимании я могу найти людей, которые в них есть, хотя никакого доступа к секретным спискам ФСБ у меня нет», — пересказал разговор родственник.

Собеседник добавил, что в ходе встречи Гриц «в красках описывал то же, что сказал на допросе», в частности то, что Фельгенгауэр «обладает сверхспособностями в телепатии» и «проникла в его душу и сознание».

Нападение на радиоведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Гриц совершил 23 октября, проникнув в редакцию радиостанции на Новом Арбате. Он нанес ведущей ранение ножом в горло. Нападавшего задержали, против него завели уголовное дело. Фельгенгауэр была госпитализирована, ее жизнь вне опасности.