ФАС выставила новые условия Schlumberger для покупки EDC

ФАС не обсуждает продажу Schlumberger 51% в нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC). Компании предлагается купить лишь миноритарный пакет — менее 25%, рассказали источники РБК

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

ФАС не обсуждает продажу Schlumberger 51% в нефтесервисной компании Eurasia Drilling (EDC), заявил РБК замруководителя ведомства Анатолий Цыганов. Источники РБК, близкие к обеим сторонам сделки, говорят, что речь идет о продаже доли менее блокпакета.

По словам источников РБК, близких к сделке по покупке Schlumberger пакета в EDC, две недели назад в ФАС было совещание с участием топ-менеджмента Schlumberger, где сотрудники ведомства сообщили им, что возможна продажа пакета менее блокирующего. В случае усиления санкций даже такой пакет необходимо будет продать российскому юридическому лицу. Как объяснил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки, Schlumberger неинтересен пакет акций менее контрольного, однако текущие переговоры с регулятором, по его мнению, не выглядят так, как будто сделка блокируется. «Идет торг, и пока остается возможность, что сделка состоится даже при таких параметрах, при которых не весь контрольный пакет перейдет под управление Schlumberger», — отмечает он.

Представители Schlumberger и EDC пока не ответили на запросы РБК.

Цыганов пояснил РБК, что около двух недель назад в ведомстве была встреча с менеджментом Schlumberger, на которой обсуждались параметры сделки по покупке EDC. «Идет обмен мнениями и документами. Мы обсудили содержательные условия, при которых эта сделка может состояться. Вопрос продажи контроля в компании не обсуждался. Кроме того, обсуждались участие в локализации бизнеса Schlumberger в России», — отметил он. Он добавил, что компания предоставила ФАС еще не весь объем необходимых документов по сделке.

Как сообщил Цыганов ТАСС, обсуждается несколько вариантов этой сделки. «Вариантов много: начиная от покупки 24%, а не 51%, и заканчивая сложной конструкцией бизнеса. А может быть, как вы говорите, комплексной сделкой, где будет несколько участников с размытым контролем», — сказал он. По его словам, Schlumberger также может поменять параметры сделки, в том числе рассматривается вариант создания отдельного юридического лица. Он добавил, что обсуждается возможность снижения рисков в условиях возможного усиления антироссийских санкций.

Schlumberger рассчитывает получить разрешение российских властей на покупку 51% акций EDC, заявку на которые подала летом этого года. Об этом на телеконференции с аналитиками 20 октября сообщил вице-президент компании Патрик Шорн. «Мы в настоящее время рассматриваем требования российских властей и предоставляем им всю необходимую информацию. Я думаю, что процесс [рассмотрения заявки Schlumberger на акции EDC] продолжается. Мы настроены оптимистично по поводу получения окончательного одобрения», — сказал топ-менеджер (цитата по ТАСС).

Schlumberger и EDC заключили соглашение о приобретении 51% акций российской компании в июле 2017 года. Затем компания подала ходатайство в ФАС. Однако позже глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев сообщил, что иностранная компания должна предоставить гарантии того, что потенциальные санкции США не повлияют на работу крупнейшей российской нефтесервисной компании. Schlumberger уже пыталась войти в капитал EDC в 2015 году. Тогда компания договорилась о выкупе 46% подрядчика с последующей возможностью консолидации 100% компании, но сделка не получила одобрения российских властей в условиях риска усиления санкций.

EDC занимает до 20% российского рынке нефтесервисных услуг, не считая подрядов. Компания образована на базе сервисных активов ЛУКОЙЛа, которые были приобретены в 2004 году структурами Александра Джапаридзе.​