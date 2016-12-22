Орешкин заявил о максимально доступной ипотеке в России

Ипотека в России в настоящее время стала максимально доступной, заявил в интервью телеканалу РБК министр экономического развития Максим Орешкин.

«Цены на недвижимость за последние 10 лет практически не выросли, номинальные доходы выросли, а ипотечные ставки уже сейчас опускаются ниже отметки 10%», — отметил он. «Это делает соотношение ипотечного платежа и средней заработной платы максимально выгодным для приобретения недвижимости», — считает Орешкин. По его мнению, активный рост ипотеки будет поддерживать экономику и не будет создавать рисков для устойчивости, в том числе балансов домохозяйств.

Министр также отметил необходимость сформировать кредитный цикл так, чтобы «пузырей в отличие от ситуации 2012–2013 годов здесь не было». «Необеспеченное потребительское кредитование — это то, что нужно ограничивать через макропотенциальные меры», — добавил он.

В середине октября Максим Орешкин говорил, что не видит рисков возникновения пузырей на российском рынке недвижимости в ближайшие годы. По его словам, соотношение среднего ипотечного платежа к средней зарплате в России «очень сильно улучшилось». «У рынка есть значительный потенциал для роста объемов, роста спроса», — считает Орешкин.

Ранее в октябре глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в недалеком будущем ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым российскими банками, снизятся до 5% годовых. «На сегодня, если инфляция составляет 3%, я думаю, что ставка в 5% не за горами», — сказал он.